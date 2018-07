Apple Plans : un nouveau départ pour l’application de navigation iOS

Des Apple Vans sur les routes depuis 2015

Face à Google Maps du côté d'Android,a toujours fait pâle figure, malgré les efforts de la firme à la pomme. Le service de cartographie s'appuyant sur des services tiers comme OpenStreetMaps ou TomTom va néanmoins prendre un nouveau départ.Lors d'une interview accordée au site TechCrunch , les représentants de la marque ont ainsi dévoilé une partie de leurs plans - oui, elle était facile celle-là - pour le futur. Afin d'améliorer son application Plans et de l'amener au niveau de son concurrent historique, Apple a décidé de. Fini les services tiers, Plans sera maintenant totalement ?fait maison?.En 2015, des voitures lourdement équipées avaient été aperçues sur les route californiennes. Si certaines rumeurs affirmaient alors que c'était des voitures autonomes, le marquageappliqué quelques temps après sur les carrosseries avait fait un peu de jour sur l'usage de ces véhicules.Tout comme Google, le géant de Cupertino veut créer sa propre carte du monde. Pour cette tâche, ses Apple Vans sont équipés de 4 LIDAR, d'un GPS et de 8 caméras haute résolution. Un Mac Pro récolte les données qui sont ensuite traitées pour effacer les visages, les plaques d'immatriculations et autres images sensibles capturées lors des trajets.Afin d'aider à la conception de sa nouvelle base de données, Apple s'appuie aussi sur les iPhones de ses utilisateurs. Grâce aux mouvements tracés grâce au GPS des smartphones américains, une IA sera en mesure de déterminer la fermeture d'une route ou l'emplacement d'un passage piéton encore inconnu. Quant aux données récoltées de cette façon, Apple affirme qu'elles sont totalement chiffrées et anonymisées. Seuls des morceaux de trajets sont envoyés aux serveurs, de sorte qu'il est impossible pour les employés de la firme de suivre les comportements précis des utilisateurs.Apple semble donc. Une version bêta sera disponible sur iOS 12 . Mais seuls les utilisateurs de Californie du Nord pourront bénéficier de la nouvelle cartographie maison d'Apple. Le reste des Etats-Unis suivra en 2019. Quant à l'Europe et plus particulièrement la France, il faudra se montrer patient encore quelques années...