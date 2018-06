Apple : bientôt un service unique pour la musique, les films et les séries ?

Une plateforme vidéo pour concurrencer Netflix, un abonnement unique pour concurrencer Amazon Prime ?

Selon l'article publié par The Information ce 27 juin, Apple réfléchirait à proposer un service unique qui s'articulerait autour de sa future plateforme de vidéo. De cette façon, les utilisateurs pourraient s'abonner à une seule et même plateforme pour accéder à des vidéos, mais aussi de la musique et des informations issues de différents médias. Aucune information supplémentaire sur ce projet n'a été donnée, si ce n'est que The Information indique avoir obtenu ces réponses de deux sources proches de la société américaine.Lors du mois de juin, la firme faisait part de sa volonté de concevoir une plateforme proposant des films, des documentaires et des séries. En précisant que certains de ces contenus seraient originaux, Apple n'avait pas hésité à se placer en concurrence directe avec le service de vidéo Netflix, dont le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter. Actuellement, aucune date de sortie de cette nouvelle plateforme n'a été rendue publique, mais l'on sait que la compagnie a entamé un partenariat avec Oprah Winfrey, célèbre présentatrice américaine. De plus, la firme aurait investi en 2018 plus d'un milliard de dollars pour préparer ces fameux contenus originaux.Si elle venait à lancer une seule et même plateforme pour rassembler ses services multimédias, Apple devrait aussi se confronter à la force de frappe d'un autre concurrent, Amazon Prime. Pour ce qui est de ses tarifs, ce dernier coûte 5,99 euros par mois ou 49 euros par an, tandis que Netflix fixe un prix de départ à 7,99 euros par mois ou 10,99 euros pour la HD. Le prix du service vidéo d'Apple n'est pas encore public, mais l'on peut supposer que celle-ci proposera plusieurs tarifs en fonction du type d'abonnement choisi par l'utilisateur.