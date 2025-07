mamide

Je sais pas si la comparaison est juste … au contraire ça prouve que Google est puissant car Netflix fait transiter des flux vidéos et audio qui pèsent beaucoup et généralement quand on regarde une vidéo c’est en continu… sur Google une requête dure quelques millisecondes donc le temps que tu te rendes compte la bande passante est libérée pour d’autres usages.