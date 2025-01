Médiamétrie vient de faire une grande annonce pour le monde du streaming et de la télévision : un nouvel indicateur est en chemin, avec pour objectif de connaitre les audiences des plateformes de streaming. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons évoqué le cas des audiences et abonnés aux plateformes de streaming sportifs avec des chiffres que la plupart des acteurs du secteur garde secret. C'est le cas chez DAZN dont on sait simplement que le diffuseur est mécontent de ses audiences, mais aussi chez les grandes plateformes de vidéos à la demande qui ne font pas preuve d'une grande transparence à ce sujet.