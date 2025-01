Selon le rapport portant sur l'année 2024, France perd deux points et passe de la première place à la troisième place pour ce qui concerne la qualité d'Internet. Pourtant, les vitesses de débit ont globalement augmenté. L'internet fixe afficherait ainsi un taux de transfert de 329 Mb/s contre 158 Mb/s sur smartphone, soit respectivement +24% et +30% par rapport à l'année 2023. Plus globalement, l'Hexagone disposerait d'un débit 62% plus rapide que la moyenne mondiale.

Le rapport note toutefois que les jeux Olympiques ont mis en évidence des disparités avec, par exemple, un taux de couverture en 5G de 95% en Île-de-France contre 60% dans certaines zones rurales comme le Cantal. Les quelque 3 milliards d'euros investis n'ont donc pas profité à tout le monde, ou du moins, pas de la même manière. Concernant l'infrastructure et de l'inclusion numérique, le pays recule alors à la 23ᵉ place.