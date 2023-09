La France est championne du monde de la qualité de vie numérique, selon cette étude

La France présente un avantage : la compétitivité. Disposer de quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) capables et sommés par les régulateurs d'investir sur le mobile et la fibre est une chance. Les tarifs sont, par conséquence, parmi les plus abordables au monde. Selon l'étude de Surfshark, les Français ne doivent travailler que 54 minutes par mois pour accéder à Internet en haut débit fixe. C'est néanmoins trois fois plus qu'en Roumanie, où l'Internet fixe est le moins cher au monde.