Dans quels pays Internet est-il le plus rapide ? Le classement est tombé !

Ookla a dévoilé, cette semaine, son rapport sur les performances Internet dans le monde au cours du premier trimestre 2023, sur le fixe et le mobile. Pour la technologie fixe, la moyenne mondiale des tests réalisés sur Speedtest s'élève à 79,0 Mbit/s en téléchargement (download) et 34,9 Mbit/s en transfert (upload), pour une latence de 9 ms. Sur mobile, les débits sont logiquement plus faibles, avec 41,5 Mbit/s en téléchargement et 10,4 Mbit/s en transfert, et une latence de 28 ms.