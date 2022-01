L'UFC-Que Choisir pointe du doigt les faibles débits en zones rurales et "l'inadmissible fracture numérique"

L'UFC-Que Choisir a publié jeudi ses indicateurs sur une base de 520 000 tests réalisés jusqu'au 30 novembre 2021, qui ont l'avantage de placer les différents opérateurs sur un pied d'égalité : 27 % des tests ont été réalisés sous Orange, 24,7 % sous SFR, 24,5 % sous Bouygues Telecom, et 23,9 % sous Free Mobile. Rappelons que l'on considère une zone urbaine (ou dense) toute agglomération de plus de 400 000 habitants. Les zones intermédiaires, elles, sont comprises entre 10 000 et 400 000 habitants, et les zones rurales rassemblent les agglomérations de moins de 10 000 habitants, ainsi que les plus petites communes situées hors agglomérations.