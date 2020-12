5G : l'UFC-Que Choisir dénonce la confusion des cartes de couverture des opérateurs

Depuis le mardi 15 décembre et le lancement officiel de la 5G chez Free, tous les opérateurs proposent désormais au public leurs forfaits de cinquième génération. L'UFC-Que Choisir, elle, n'a pas perdu de temps pour scruter les cartes de couverture 5G mises en ligne par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. L'association de consommateurs, qui a procédé à leur analyse, leur reproche un « manque de transparence et de pertinence ». Et leur met la pression.