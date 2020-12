La 5G chez SFR : forfaits, villes et zones couvertes, notre guide pour tout savoir

Tout au long du mois de décembre, la liste des villes et communes couvertes par le réseau 5G de SFR va s'étendre, pour atteindre les 120 d'ici la fin de l'année. Elle concerne, comme nous vous l'expliquions sur Clubic, plusieurs agglomérations françaises, qui elles-mêmes englobent donc parfois plusieurs dizaines de communes. C'est le cas de Paris (Boulogne-Billancourt, Colombes, Clichy, Bagnolet, Bourget, Puteaux, Levallois-Perret, Issy-les-Moulineaux, etc.), Marseille/Aix-en-Provence (Aubagne, Istres, Martigues, Marignane, Châteauneuf-les-Martigues, les Pennes-Mirabeau, etc.), Nantes (Rezé, Carquefou, Couëron, etc.), Montpellier (Castelnau-le-Lez, Crès, Teyran, etc.), Bordeaux (Mérignac, Talence, Bègles, Bassens, Saint-Vincent-de-Paul, etc.) et donc Nice (Grasse, Cagnes-sur-Mer, le Cannet, Vallauris, etc.).