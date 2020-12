La 5G Bouygues Telecom : forfaits, villes et zones couvertes, on vous dit tout

D'abord, la 5G permettra de renforcer la capacité des réseaux 4G de Bouygues Telecom, surtout dans les grandes villes. Comme ses concurrents, l'opérateur rappelle que les réseaux 4G pourraient être saturés dès 2021, face à l'utilisation croissante des données mobiles, accélérée par les confinements successifs. Et pour aller plus loin, Bouygues précise qu'une seconde phase démarrera en 2023, avec l'arrivée d'un cœur de réseau 5G, qui « apportera de nouvelles fonctionnalités pour nos villes, nos véhicules, nos industries et également notre médecine », précise la société.