L’empreinte carbone du numérique s’envole en France

L'une des solutions consiste à mettre en œuvre des politiques dites de « sobriété numérique », qui passeraient par la stabilisation du nombre d'équipements et le contrôle des nouveaux produits ou services. L'Ademe et l'Arcep pensent notamment à l'allongement de la durée de vie des terminaux, au développement de la filière du reconditionné, à la sensibilisation et à la disponibilité des métaux stratégiques utilisés pour fabriquer divers appareils et machines (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, data centers etc.).