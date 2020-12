5G : le Haut conseil pour le climat veut que les opérateurs et fabricants sensibilisent aux impacts de la technologie

Officiellement disponible auprès des consommateurs depuis un gros mois, la 5G entend petit à petit s'imposer comme une technologie incontournable, chez les particuliers et les professionnels. Et si les contestations sont nombreuses, les études liées à l'impact carbone du réseau mobile ne sont pas légion. Dans son rapport publié le 19 décembre, le Haut conseil pour le climat (HCC) relaie une étude titrée Déploiement de la 5G en France : Quel impact sur la consommation d'énergie et l'empreinte carbone ?, réalisée par l'institut de recherche Citizing et Virtus Management. Cette dernière l'amène à livrer plusieurs recommandations qui entourent une affirmation : la technologie entraînera bien une hausse de la consommation d'énergie primaire du secteur numérique sur ces dix prochaines années.