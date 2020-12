L'obsolescence "marketing" au menu d'une proposition de loi du Sénat

Réunie en session ordinaire mercredi, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté la proposition de loi REEN, qui propose quatre leviers prioritaires pour accélérer et donner un vrai cadre législatif inédit à la transition numérique et écologique. Dans le viseur de la loi : une meilleure pédagogie vis-à-vis de l'impact environnemental du numérique ; la limitation du renouvellement des appareils numériques, avec l'épineuse question de l'obsolescence ; l'écoconception des sites web ; et l'émergence d'une régulation environnementale à destination des réseaux et des data centers. Entrons dans le vif du sujet.