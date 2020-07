Le Conseil national du numérique fait 50 propositions pour un numérique responsable

Ce premier chantier vise aussi à moins et mieux consommer les biens et services numériques. De la pédagogie devra être faite auprès des consommateurs, pour les responsabiliser sur leur comportement. La création d'un passeport numérique des biens et services numériques est aussi évoquée dans la feuille de route. Enfin, le CNNum dédie un volet à la collecte, à la réutilisation et au recyclage des déchets numériques. En ce sens, il est proposé d'étendre la responsabilité des producteurs, fabricants et distributeurs, et de renforcer et soutenir les filières du réemploi, du reconditionnement, de la réparation et du recyclage. La collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques doit par ailleurs être améliorée.