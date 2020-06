Les émissions de CO2 dues à l'automobile ont encore augmenté en 2019, la faute aux SUV

Le diesel se réfugie d'ailleurs sur un segment que l'AEE pointe aujourd'hui du doigt. Dans son communiqué, l'agence précise : « Les raisons de l'augmentation des émissions des voitures tiennent à la part croissante du segment des véhicules utilitaires sport (SUV) ». À eux seuls, les SUV ont effectivement enregistré 38% des nouvelles immatriculations en 2019. Plus lourds et disposant de gabarits plus imposants, ils impliquent des émissions de CO 2 plus importantes. Le poids moyen des véhicules neufs a ainsi augmenté de 35 kilos l'année dernière, tandis que les SUV ont affiché des émissions moyennes de 134 g CO 2 /km en 2019.