Le diesel n'est pas mort : il se tourne vers les SUV américains et européens

Le diesel se rabat sur les SUV

Le peu d'impact du Dieselgate

Source : Electrek

Sur le segment des SUV, il progresse même, y compris pour des entreprises concernées par le Dieselgate.Le média Detroit News titre : «». Le site prend l'exemple de General Motors : alors que le constructeur réoriente son usine d'assemblage de Detroit-Hamtramck vers la production de poids lourds électriques, il s'apprête à commercialiser la version diesel des deux gros SUV de Chevrolet : le Tahoe et le Suburban.constate également qu'au cours du dernier trimestre de l'année 2019, les ventes de pick up fonctionnant au diesel ont augmenté de 23 % aux Etats-Unis. L'article explique qu'«».Une percée sur les SUV que l'on observe également en Europe. Certes, selon le cabinet d'analyses, les ventes de véhicules diesel doivent se stabiliser autour de 32 % en 2020, une proportion certes bien moindre qu'en 2011, où elle s'est établie à 56 %, mais qui reste importante. Surtout, entre 2015 et 2018, les ventes de SUV diesel ont augmenté de 19 %. «», écrit Bradley Berman, de la rédaction d'Si certains constructeurs promettent de renoncer au thermique (comme c'est le cas de Nissan ou Peugeot ), d'autres affirment ne pas écarter le diesel de leurs gammes. Plus tôt en janvier, le P.-D.G. de General Motors, Mark Reuss, a même annoncé son retour, déclarant que «», avant d'ajouter que «».Difficile de donner tort à Mark Reuss, qui fait ici référence au Dieselgate , qui a d'abord touché Volkswagen : d'après, les modèles de SUV les plus populaires en Europe sont le Peugeot 3008 et... le Tiguan de Volkswagen.Quatre ans après le scandale, la marque allemande serait restée le plus grand pourvoyeur de véhicules diesel en 2019. Même son de cloche chez BMW, également impliqué dans l'affaire. Son directeur de développement, Klaus Froelich a d'ailleurs déclaré : «». Une échéance qui conviendrait toutefois à l'interdiction française envisagée pour 2040