Le P.-D.G. de Peugeot sous-entend la fin de ses moteurs à combustion d'ici 2030

Une moitié de CO 2

De nombreux modèles prévus cette année

Selon le dirigeant, les véhicules Peugeot répondent déjà aux normes COen vigueur.C'est Steven Schoefs, rédacteur pour le site, qui a mené l'interview. Lorsque celui-ci a demandé «, ou moteurs à combustion internes,», Jean-Philippe Imparato a répondu : «». Il ajoute : «».S'il ne dit pas qu'il s'agit là de l'objectif du constructeur, le P.-D.G. insiste sur ce chiffre : réduire de 50 % les émissions de COdes véhicules de l'enseigne d'ici 2030. Plus tôt au cours de l'interview, Steven Schoefs pose d'ailleurs la question : «», ce à quoi l'intéressé répond : «».Peugeot envisagerait ainsi de renoncer aux moteurs thermiques (en dehors de l'hybride, bien sûr) en 2030 au plus tard, dans le but de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules. Ce sous-entendu fait suite à une autre affirmation du P.-D.G., qui affirmait en octobre que ses véhicules répondaient déjà aux normes d'émission entrant en vigueur cette année Peugeot est donc aussi ambitieux pour 2030 qu'il ne l'est pour 2020. Le constructeur prédit de meilleures ventes que prévues pour sa 208 électrique , lancée cette année. La 308 disposera, on le sait, d'un versant hybride en 2020 et une version 100% électrique n'est pas exclue. Au rayon des SUV, c'est l'e-2008 qui doit arriver entre mars et avril 2020