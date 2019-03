Finie la combustion : tous les futurs modèles Peugeot Sport seront électriques ou hybrides

L'électrique au cœur de la stratégie de Peugeot

Une 208 GTi électrique en approche

Bruno Famin, confirme les ambitions de la marque tricolore dans le domaine de l'électrification. Objectif : glisser doucement mais sûrement vers l'hybride ou le 100 % électrique, tant pour les citadines que pour les sportives du groupe L'intéressé s'est entretenu aux côtés du média britannique Auto Express dans le cadre de la 89e édition du salon automobile de Genève, non sans distiller quelques croustillantes informations quant à la stratégie du pôle Peugeot Sport :est sans doute la déclaration à retenir de l'entretien.(aucune hybride, donc, ndlr),, a-t-il précisé. En d'autres termes, il se peut que les modèles sportifs du constructeur s'équipent à l'avenir d'une motorisation exclusivement électrique. L'hybride n'est en revanche pas à écarter de manière définitive. Le Concept 508 Peugeot Sport Engineered , présent à l'événement helvète, embarque d'ailleurs un double moteur thermique et électrique. Un modèle à classer dans la catégorie des sportives, et qui ne présente donc pas une configuration 100 % électrique.La 208 et 308 GTi ont quant à elle des chances d'en accueillir une : d'après l' Argus , citant des personnes proches du projet, la 208 GTi devrait d'ailleurs se décliner en une version électrifiée.