Salon Auto de Genève : Concept 508 Peugeot Sport Engineered, l’hybride aux dents longues

Une puissance de 400 chevaux



Un habitacle premium

Le Concept 508 Peugeot Sport Engineered en images



Salon automobile 2019 de Genève



Parmi la dizaine de modèles Peugeot présentée à la 89e édition du, se trouve un certain Concept 508 Peugeot Sport Engineered. Cette voiture hybride devrait débarquer sur le marché dans le courant de l'année 2020, le temps que les équipes de l'entreprise française peaufinent le produit.Le design du produit rejoint peu ou prou celui de la 508 de série. La différence majeure se situe au niveau de la calandre, qui accueille désormais des lames flottantes en lieu et place d'un damier chromé. Du côté de la motorisation, il faudra compter sur les ingénieurs de, lesquels ont intégré un moteur thermique quatre cylindres couplé à deux moteurs électriques placés à l'avant et l'arrière du véhicule. Pour une puissance totale de 400 chevaux.Celle quiaffiche de belles performances sur le papier : 250 km/h en vitesse de pointe (sur circuit), transmission intégrale (quatre roues motrices), de 0 à 100 km/h en l'espace de 4,3 secondes ou encore de 80 à 120 km/h en 2,5 secondes. Les amateurs de vitesse seront servis.La batterie de 11,8 kWh logée sous la banquette arrière lui permettra quant à elle de tenir jusqu'à 50 kilomètres (cycle WLTP) en mode électrique. Ce « beau bébé » de 1800 kilos proposera également une expérience utilisateur premium, de par son habitacle intérieur en cuir et ses écrans de bord installés en face du conducteur et entre les deux passagers avant. A l'extérieur, les dents canines aperçues sur la 208 et e-208 complètent son identité.Il faudra cependant mettre à la main pour se la procurer : comptez entre 60 000 et 65 000 euros.