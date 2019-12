En perte de vitesse en Europe, Nissan abandonne les SUV diesel pour l'hybride rechargeable

© Nissan

Les QASHQAI et X-Trail deviennent hybrides

Nissan n'oublie pas le 100 % électrique

L'année 2019 n'a pas été un franc succès pour Nissan sur le Vieux Continent. L'entreprise affiche une perte de 24 % avec 334 505 nouvelles immatriculations sur les dix premiers mois, selon l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA). La firme peut blâmer sa gamme de véhicule vieillissante, mais aussi l'évolution du marché qui tend de plus en plus vers l'hybride.Le constructeur nippon compte bientôt changer la donne. Récemment, il commercialisait son nouveau SUV Juke, modèle qui devrait être vendu avec une technologie hybride au courant de l'année 2020. C'est justement sur les véhicules hybrides rechargeables que la firme mise pour renflouer les caisses. Elle va ainsi remplacer certains de ses SUV emblématiques très prochainement.D'après, le fameux X-Trail devrait ainsi être remplacé par une version hybride au cours des six prochains mois. Idem pour le nouveau QASHQAI, dont deux versions hybrides seront dévoilées en 2020.Ce véhicule sera en outre l'occasion pour Nissan de présenter sa technologie E-power en Europe. Les nouveaux X-Trail et Qashqai devraient par ailleurs être équipés de l'excellent système hybride de Mitsubishi. Tout cela implique l'abandon du diesel, dont les ventes ont baissé de 30 % selon Gianluca de Ficchy, patron de Nissan Europe. Reste à voir si le constructeur pourra retrouver sa place sur un marché européen dominé par l'Outlander PHEV de Mitsubishi, et le BMW 330e.Nissan prépare également un très gros coup pour l'année 2020 avec l' Ariya Concept , son SUV haut de gamme 100 % électrique. Doté d'une plateforme qu'elle partagera avec Renault, cette voiture devrait coûter entre 50 000 et 70 000 euros.En 2018, Nissan a d'ailleurs commercialisé la LEAF 2, nouveau modèle de la voiture électrique emblématique du constructeur.Avec tous ces véhicules, Nissan pourra bientôt se vanter de posséder l'une des gammes de voitures électriques les plus étendues du marché européen, et espérer rattraper son retard.