Mais pourquoi donc ce raisonnement ? La réponse tient en deux mots : contexte local. « Nous avons vendu quelque 27 millions de véhicules hybrides. Ces véhicules ont eu le même impact que 9 millions de véhicules électriques à batterie en circulation. Mais si nous avions fabriqué 9 millions de véhicules électriques au Japon, cela aurait en réalité augmenté les émissions de carbone, et non les réduit. En effet, le Japon dépend des centrales thermiques pour sa production d'électricité », explique-t-il dans une interview fleuve à Automotive News.

Au Japon, l’électricité provient encore en grande partie du charbon ou du gaz. Recharger une voiture électrique dans ce pays revient à utiliser une énergie plus carbonée qu’au Canada, en Scandinavie ou en France. À cette empreinte s’ajoute la « dette carbone » initiale de la voiture électrique : dès sa sortie d’usine, elle atteint déjà un niveau d’émissions supérieur à celui d’une hybride comparable. « Les véhicules à essence et hybrides génèrent entre six et neuf tonnes d'émissions lors de leur fabrication, selon le segment. Les véhicules électriques, quant à eux, émettent entre 11 et 14 tonnes de CO₂ avant d'être mis en vente », détaille une étude publiée dans IOP Science.

Toyota préfère pour le moment une approche « multi-voies ». Le groupe développe moteurs thermiques plus propres, hybrides, électriques et hydrogène – une stratégie qui s’adapte aux particularités de chaque marché et au rythme de leur transition énergétique.