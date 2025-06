Entre juin 2016 et décembre 2022, environ 1 158 000 unités du modèle PowerCore 10000 ont été vendues rien qu'aux États-Unis. Ces batteries, identifiables par le numéro de modèle A1263 inscrit sur leur face inférieure, sont désormais au cœur d’une alerte de sécurité majeure. La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a recensé 19 cas d’incidents impliquant ces batteries, incluant des surchauffes, des émissions de fumée et même des explosions. Ces événements ont causé des brûlures légères et des dommages matériels estimés à plus de 60 700 dollars.

Le problème réside dans un défaut potentiel de la batterie lithium-ion, susceptible de provoquer une surchauffe dangereuse. Face à cette situation, Anker a lancé une campagne de rappel pour prévenir tout risque supplémentaire.