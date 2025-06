Comme dit plus haut, elles sont un relique d'une autre décennie, où les forfaits 4G n'offrait guère plus que quelques dizaines de gigaoctets de données, et où certains smartphones étaient commercialisés avec 32 Go de stockage seulement. Aujourd'hui, installer une application se fait en quelques secondes, et la plupart des sites web sont avant tout conçus pour une navigation agréable sur smartphone. Sans parler du fait que la conception d'Instant Apps demandaient aux développeurs de programmer une version spécifique de leurs applis pour cet usage. Une charge de travail supplémentaire, qui explique sans doute la faible popularité de la feature au fil des ans.