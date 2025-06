L'échéance est connue et immuable : le 14 octobre 2025, le support de Windows 10 prendra fin. Passé ce jour, Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité, de correctifs ou d'assistance technique pour les éditions Famille et Professionnel. Pour les millions d'utilisateurs et d'entreprises qui fonctionnent encore sous cet OS, la migration vers Windows 11 n'est plus une option, mais une nécessité pour garantir la sécurité de leurs systèmes.