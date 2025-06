yomiel

Il y a un an, le même site (Android authority) rapporte que les rom custom ont juste de quoi survivre en tant que citoyen de seconde zone. Et de force, les rom customs ne passent plus les vérifications play integrity check par l’absence de l’attestation hardware. Les bidouilleurs doivent alors se déclarer officiellement développeurs avec ce détour supplémentaire.

Il y a une chasse expressément contre le bidouillage au nom de vérifications d’intégrité et d’attestation distante. Et ce n’est pas forcément de la faute de Google puisque les boites éditrices d’applications et de contenus exigent plus de sécurité sur Android et une interdiction des droits root ouverts à l’utilisateur.