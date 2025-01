LineageOS 22.1 intègre de nouvelles fonctionnalités notables, à commencer par l'introduction de Twelve, un lecteur de musique entièrement repensé remplaçant l'ancienne application Eleven. Celle-ci adopte le design Material You et propose un mode paysage optimisé pour les tablettes et les écrans pliables. Elle prend également en charge divers protocoles de bibliothèques musicales comme Subsonic et Jellyfin. En parallèle, un lecteur PDF natif fait son apparition pour pallier les limitations du navigateur Jelly, nous rapporte le site 9to5Google.

Outre ces nouvelles fonctionnalités, LineageOS 22.1 bénéficie d'améliorations en apparence plus discrètes. Il intègre notamment les derniers correctifs de sécurité, met à jour des applications essentielles et optimise le processus d'extraction, le rendant donc sensiblement plus rapide que la précédente version.