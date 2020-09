LineageOS 17.1 : les OnePlus 7T Pro, Redmi Note 8/8T et Xperia Z3 officiellement supportés

L'équipe derrière le projet LineageOS ne chôme pas. Après la sortie de la version 17.1 (basée sur Android 10) en avril dernier, elle a sans cesse ajouté de nouveaux appareils à son catalogue de compatibilité. Aujourd'hui, ce sont d'ailleurs des modèles plutôt récents qui sont supportés. Les OnePlus 7T Pro et Redmi Note 8/8T sont sortis il y a un an à peine, et sont toujours pris en charge par leur constructeur respectif.

Néanmoins il n'y a pas que ceux désireux d'étirer la durée de vie de leur smartphone qui ont une bonne raison de passer à LineageOS. Bon nombre d'utilisateurs souhaitant se débarrasser de l'emprise de Google sur leur appareil optent pour cette ROM alternative, qui laisse le choix à chacun d'installer ou non les Google Mobile Services.

Attention toutefois : l'installation d'une ROM alternative peut se révéler une délicate entreprise si vous n'avez pas l'habitude de bidouiller votre smartphone. Pensez, si vous souhaitez franchir le pas, à bien sauvegarder vos données les plus importantes afin de ne pas regretter votre choix. Du reste, suivez scrupuleusement les instructions données par LineageOS dans sa documentation pour une installation sans anicroche.