Android 11 : les Xiaomi Mi 10 reçoivent leur accès à la bêta

MIUI mais non

Les smartphones Xiaomi sont indissociables de MIUI, la surcouche maison à l’identité visuelle forte. Aussi les utilisateurs qui franchiront le pas en installant la bêta d’Android 11 sur leur terminal risquent d’être un peu perdus de prime abord : Xiaomi a annoncé que MIUI n’était pas (encore) intégré à Android 11. Il s’agit donc d’une version stock un peu brute de décoffrage.

Précisons également que Xiaomi n’a pas encore rédigé de tutoriel permettant de downgrader son appareil et donc de repasser à Android 10 une fois que les utilisateurs auront eu leur dose de futur. On conseillera donc aux curieux de se montrer patients et prudents en effectuant une sauvegarde complète de leur appareil avant d’installer la bêta.

Ajoutons que pour le moment, la bêta 1 d’Android 11 n’est disponible que pour les Mi 10. Les possesseurs de Xiaomi Mi 10 Pro devront attendre encore quelques jours ou semaines avant d’en profiter.