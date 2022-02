LineageOS sonne le glas de sa version 17.1 au profit de la 19.0 s'appuyant sur Android 12

LineageOS 17.1 prend sa retraite. Basée sur Android 10, cette ancienne version ne sera désormais plus supportée par la communauté et ne bénéficiera plus de mises à jour à l’avenir. Cette annonce concerne une trentaine d’appareils compatibles (Google Pixel, OnePlus Nord, Realme 2 Pro, Samsung Galaxy A3, A7 et J7 etc.) qui pourront néanmoins toujours faire tourner la version actuelle, sans espérer de nouveautés plus tard. Une décision que les équipes justifient également par le manque de capacité de leurs serveurs, mais la raison principale est toute autre : ils se tournent vers l’avenir.