LineageOS 17.1 désormais compatible avec davantage de smartphones Xiaomi et Motorola

Neuf nouveaux smartphones Android compatibles

Concrètement, voici la liste des smartphones qui sont concernés par cette bonne nouvelle :

Motorola Moto G (2015)

Motorola Moto G3 Turbo

Motorola Moto E 2015 LTE

Motorola Moto G4 Play

Motorola Moto X Play

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Mix



Le dénominateur commun entre ces smartphones n’est autre que les SoC Snapdragon 410, 615 et 820/821 qui ont donc pu être domptés par les équipes. Si vous disposez de l’un de ces modèles et souhaitez donner sa chance à LineageOS (ne serait-ce que parce que votre smartphone n’est plus supporté par son constructeur), nous vous avons préparé un tutoriel pour passer à Android avec LineageOS.