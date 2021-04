LineageOS 18.1 (Android 11) est sorti et déjà compatible avec plus de 60 smartphones

En plus des aspects d'Android 11 que l'on commence à bien connaître maintenant, LineageOS 18.1 apporte avec lui un certain nombre de fonctionnalités additionnelles.

D'abord, et c'est le plus important, la ROM intègre déjà les correctifs de sécurité de mars 2021 (ce qui est plus avancé que certains terminaux sous Android stock). Les développeurs indiquent aussi avoir retravaillé l'ensemble des applications préinstallées (Calendrier, Dictaphone, l'application musique, par exemple) pour les rendre non seulement compatibles avec un mode sombre intégral, mais aussi leur offrir quelques petites nouveautés qu'ils nous invitent à découvrir.

Plus intéressant, notamment pour les personnes qui sont passé à LineageOS pour fuir l'emprise de Google : la version 18.1 intègre le dispositif de sauvegarde SeedVault, du Calyx Institute. Cela permet de créer un back up de ses données entièrement chiffré et disponible localement. Libre ensuite à l'utilisateur d'uploader cette sauvegarde en ligne sur un service moins gourmand en données personnelles que Google Drive.