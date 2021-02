LineageOS apporte Android 10 à de nouveaux modèles et abandonne le support pour d’autres

Alors que Google planche déjà sur Android 12, LineageOS s’affaire encore à apporter Android 10 sur le plus d’appareils possible. Certains modèles comme les Honor 5X, Nextbit Robin et LeEco Le 2 peuvent ainsi se mettre à jour depuis LineageOS 16.0 (Android 9) vers Lineage 17.1 (Android 10).

Les Motorola Moto G6S, Moto G5 et Moto E5 Plus sont également conviés à la fête, et peuvent profiter dès à présent de LineageOS 17.1.

Rappelons à toutes fins utiles que flasher une ROM sur son smartphone Android n’est pas une procédure anodine, et peut endommager votre appareil. Il est hautement recommandé de se munir d’un des nombreux tutoriels disponibles sur le web. Oh, ça tombe bien, nous avons justement publié un guide complet pour passer à Android 9 en installant LineageOS.