Nissan Qashqai : deux modèles hybrides pour la version 2020

Le 100 % électrique, c'est non

Plus de connectivité, c'est oui

L'entreprise Nissan fait indéniablement partie des pionniers de l'électrique, elle qui a commercialisé son tout premier véhicule zéro émission il y a déjà dix ans, j'ai nommé la populaire Nissan Leaf , depuis écoulée à plus de 400 000 exemplaires partout dans le monde. La stratégie d'électrification du fabricant nippon se focalise également sur les automobiles hybrides.Le cru 2020 devrait d'ailleurs faire la part belle à ce type de motorisation, puisque la filiale de Renault compte équiper sa troisième génération de Qashqai de groupes motopropulseurs hybrides, rapporte Auto Express . Pour ce faire, ses équipes s'appuieront sur une version modifiée de la plateforme CMF issue de l'alliance Renault-Nissan. De ce projet, résulteront alors deux déclinaisons hybrides, l'une classique, l'autre rechargeable.La première s'équipera de la technologie e-Power de Nissan, qui a déjà fait ses preuves au pays du Soleil-Levant. La seconde profitera d'un système fourni par Mitsubishi, dont le savoir-faire n'est plus à prouver. En revanche, aucune version 100 % électrique n'apparaît au programme. La firme asiatique envisage aussi d'abandonner le diesel pour réduire au maximum ses émissions de CO2.Ponz Pandikuthira, vice-président des plans produits de Nissan Europe, apporte quelques précisions quant aux prochaines difficultés que rencontrera le groupe. «», débute-t-il. Et de poursuivre : «».». Nissan compte également mettre à jour son système de conduite autonome ProPilot, non sans oublier d'ajouter une couche de connectivité supplémentaire à l'expérience utilisateur.