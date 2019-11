Škoda prévoit deux modèles Octavia hybrides rechargeables

Škoda a dévoilé une version camouflée de sa 4e génération d'Octavia © Skoda

Une compacte plus encombrante

Le plein de motorisations

Celle-ci doit disposer d'une foule de motorisations incluant hybridation légère ethybride. Une version fonctionnant au gaz naturel est également annoncée.Le communiqué de Skoda est particulièrement généreux en spécifications techniques. On y apprend que l'Octavia, qui était déjà l'une des plus grandes sur le segment des compactes, a encore grandi. Dans sa version break, elle a gagné 22 mm de long et 15 mm de large. L'Octavia hybride mesurera ainsi 4,689 mètres de long pour 1,829 mètre de large.Cette relative expansion se ressent à l'intérieur, le coffre de la version COMBI atteignant 640 litres, soit 30 litres de plus que sur la génération précédente. Mais si le constructeur dit avoir entièrement modifié l'intérieur, aucune photo officielle de celui-ci n'a été communiquée. Ce sont des photos non officielles qui donnent néanmoins une idée de ce que pourrait représenter ce gain de place, estimé, notamment, à 78 mm au niveau des genoux pour les passagers installés à l'arrière.Le communiqué de la marque évoque également deux écrans de 10 pouces, un affichage tête haute (une première pour le constructeur) ainsi qu'un frein de stationnement électrique. À l'extérieur, Škoda mentionne l'existence de phares matriciels LED. Le constructeur promet «», avec un coefficient de traînée de 0,24 sur la compacte et 0,26 sur le break. La version compacte aurait alors un aérodynamisme comparable à celui de la quatrième génération de Toyota Prius, et des model S et X de Tesla.À ces informations il ne manque que la motorisation. Les modèles à hybridation légère («») pourraient recevoir un trois-cylindres 1.0 TSI de 110 ch ou un quatre-cylindres 1.5 TSI de 150 ch. Ils pourraient être couplés à une batterie de 48 V favorisant les économies de carburant, et devraient bénéficier d'une boîte à double embrayage DSG à sept rapports, ou bien d'une boîte manuelle à six rapports.Škoda présente d'ailleurs cette versionhybride comme une suite directe de la Superb iV, dont la grille tarifaire a été dévoilée il y a un mois . Les deux versions de 204 et 245 ch reposeront sur un moteur essence 1.4 TSI, et seront équipées d'une boîte à six rapports. Le constructeur notifie enfin la présence de trois moteurs diesels (115 ch, 150 ch et 200 ch) ainsi que d'un 1.5 TSI G-TEC fonctionnant au gaz naturel et délivrant 130 ch.Aucune indication de performance n'a été communiquée pour ces motorisations. Peut-être seront-elles annoncées à la grande première de l'Octavia 4, prévue pour le 11 novembre 2019.