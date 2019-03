Avec sa VISION iV électrique, Skoda marque de son empreinte le salon auto de Genève

La sécurité avant tout



Le communiqué de presse publié en amont du salon de l'automobile de Genève nous promettait du lourd. Et Skoda n'a clairement pas déçu à l'occasion de l'événement helvète, lui qui vient de dévoiler son nouveau modèle électrique VISION iV, considéré. Ce coupé quatre portes a bénéficié d'une place de choix sur le stand du fabricant, comme pour montrer l'intérêt que porte la firme à l'égard de l'électrification de sa gamme.Visuellement, la VISION iV interpelle : son coloris osé (jaune) attire forcément l'attention, tout comme ses lignes dynamiques lui donnant une apparence sportive. A l'avant, la bande lumineuse horizontale qui traverse la calandre prolonge son regard marqué par des phares effilés. Les poignées affleurantes sont quant à elle nichées dans les portières, à l'image des produits Tesla. Ses dimensions atteignent les mesures suivantes : 4,66 mètres de longueur, 1,92 mètre de largeur et 1,61 mètre de hauteur.Comme attendu, son extérieur propose des rétro-caméras en lieu et place des rétroviseurs en glace classiques. Les image capturées à 180 degrés sont ensuite retransmises sur des écrans placés de part et d'autre de l'habitacle avant. L'intérieur se veut quant à lui très luxueux, et intègre des matériaux ressemblant à s'y méprendre à du cristal (derrière les appuies-têtes, l'intérieur des portières).A l'image de la majorité des voitures électriques d'aujourd'hui, le conducteur fait face à un écran de bord, couplé à un second écran central fournissant un système d'info-divertissement. La voiture électrique bénéficie d'une large gamme de fonctionnalités connectées, comme la possibilité d'utiliser son smartphone en guise de clé numérique. Le logiciel du produit surveille également la fréquence cardiaque de l'automobiliste : en cas de besoin, la voiture peut s'arrêter d'elle-même à la moindre anomalie grave détectée.La Skoda VISION iV est même capable de. L'Infotainment Online affiche quant à lui les informations les plus basiques, comme le trafic en temps réel, les bulletins météo ou encore la disponibilité des places de stationnement. Le communiqué de presse évoque une connexion 5G : encore faut-il que les pays dans lesquels le produit sera commercialisé aient installé les infrastructures adéquates. En France, il se murmure que l'année 2020 sera la bonne.Côté performances, la firme du Vieux Continent a misé sur une configuration électrique articulée autour d'un moteur de 225 kW, soit 306 chevaux, et d'une transmission intégrale. Les deux moteurs électriques se situent, pour l'un, sur l'essieu avant, et pour l'autre, sur l'essieu arrière. A noter par ailleurs que la VISION iV a été construite à partir de la plateforme MEB du Volkswagen, la maison mère.Ce véhicule électrique affiche des performances pour le moins honorables : de 0 à 100 km/h en l'espace de 5,9 secondes, pour une vitesse maximale de 180 km/h. Sa vitesse d'accélération de 80 à 120 km/h prend moins de 4 secondes. L'un de ses points forts résident dans sa capacité à tenir durant 500 kilomètres, et ce en une seule charge (cycle WLTP). Aussi, sa batterie lithium-ion à refroidissement liquide de 83 kWh se recharge à 80 % en 30 minutes.Enfin, la VISION iV adopte un système d'assistance à la conduite plutôt avancée, par le biais de fonctionnalités autonomes de niveau 3. A ce stade, la voiture peut par exemple s'autogérer sur l'autoroute, dans les bouchons ou dans les parkings. Le modèle en série devrait être lancé en 2020.