VISION iV : Skoda dévoile un nouveau véhicule électrique au look agressif

Deux milliards d'euros d'investissement

Plusieurs nouveaux modèles attendus

Voitures et véhicules électriques



Retrouvez nos actus, dossiers et diaporamas sur le sujet des voitures, motos et autres véhicules électriques Voir les articles

A trois semaines de l'ouverture officielle du salon de l'automobile de Genève, les groupes automobiles n'hésitent pas à multiplier les annonces en tout genre de sorte à préparer le terrain avant cet incontournable événement du secteur.Parmi eux, un certain Skoda, dont le dernier communiqué de presse est l'occasion de découvrir pour la première fois l'un de ses concepts de voiture électrique : la VISION iV.Présentée sous forme de visuels 3D, la VISION iV est bien plus qu'un simple nouveau modèle électrifié. Elle marque le début d'une nouvelle ère au sein de la marque tchèque, dont la stratégie à court terme s'articule autour d'un investissement de plus de deux milliards d'euros dans les propulsions alternatives - comprenez : les moteurs électriques - et les nouveaux services de mobilité.Ce plan financier amènera ainsi la marque à commercialiser dix nouveaux véhicules électriques d'ici 2022, dont une version 100 % électrique de sa petite citadine, et une nouvelle hybride, la, attendue pour l'année 2019. Si l'introduction de la VISION iV reste pour le moment inconnue, les photos publiées par la firme donnent un aperçu global de son design agressif et sportif.Basée sur la plateforme(MEB), la VISION iV s'équipe de jantes de 22 pouces, et interpelle par l'absence de poignées sur les portières. On imagine facilement qu'un système connecté permettra d'ouvrir les quatre portes du produit. A noter également la présence de caméras en guise de rétroviseurs, logées dans des emplacements qui rappellent des. Pour les caractéristiques techniques, il faudra probablement attendre le salon de Genève pour en connaître d'avantage.