Citroën : six véhicules électriques pour 2020, dont probablement trois utilitaires

Les utilitaires en première ligne

Depuis 100 ans, Citroën démocratise l'accès à l'automobile. En 2020, Citroën rendra les véhicules à faibles émissions accessibles à tous, avec 6 modèles électrifiés. Hâte de vous les présenter ! #ËlectricForAll #GoElectricWithPSA pic.twitter.com/F9F1H9pyDL — Linda Jackson (@LindaJackson) December 12, 2019

Un dernier manque à l'appel

Entre la 19_19 , une voiture électrique et autonome au design ultra-futuriste, et l' Ami One Concept , une biplace zéro émission connectée et sans permis, Citroën ne nous a pas vraiment gâté en matière de mobilité électrique au cours de l'année 2019. Certes, quelques rumeurs sont venues agrémenter ces douze derniers mois, sans pour autant que la firme aux chevrons ne marque réellement ce cru de son empreinte.Le groupe français tente donc de se rattraper au travers d'une annonce signée Linda Jackson, sa directrice. Cette dernière s'est exprimée par le biais d'un message twitter qui en dit long sur les ambitions de la société sur le court terme, l'idée étant d'ajouter six modèles électrifiés à son catalogue de produits uniquement durant l'année 2020. Sans que l'intéressée n'en dévoile davantage...Il n'en fallait pas plus aux médias spécialisés - Auto Plus - pour se lancer dans le jeu traditionnel des prédictions : à n'en pas douter , la troisième génération du C4 aura bel et bien le droit à sa version électrique.Auto Plus met également une pièce sur les fourgons SpaceTourer et Jumper, ainsi que sur la fourgonnette Jumpy, laquelle bénéficierait d'une version 50 kWh (200 kilomètres d'autonomie) et 75 kWh (300 kilomètres d'autonomie).La déclinaison hybride du C5 Aircross rechargeable n'est ailleurs plus un secret, et devrait logiquement se joindre aux autres. Dans l'idée, donc, au moins trois utilitaires, une hybride et une citadine électrique appartiendraient au lot mentionné par Linda Jackson. Un dernier manquant pourrait faire l'objet d'une annonce officielle au cours des mois à venir.