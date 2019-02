Citroën C4 Cactus : une déclinaison électrique prévue pour 2020

Des caractéristiques encore floues

Un design inspiré du concept Cxprience

Citroën, propriété du groupe PSA, compte bien épouser la tendance de l'électrique de manière rapide et sereine. Pour ce faire, l'entreprise tricolore a lancé un vaste projet d'électrification de sa gamme, dont les résultats devraient se sentir au cours des prochaines années : un catalogue de véhicules hybrides et électriques toujours plus étoffé fera ainsi progressivement son apparition.C'est de cette volonté d'électrifier ses produits que devrait naître un C4 Cactus en version électrique, peut-on lire dans les colonnes du média anglais Autocar . Confirmée Arnaud Belloni, vice-président du pôle marketing de la société, l'information officielle corrobore les propos tenus mi-octobre par Linda Jackson, directrice de la marque, selon lesquelles un tel projet était en cours de développement.Prévu pour l'année 2020, le C4 Cactus électrique sera conçu à partir de la plateforme e-CMP , censée améliorer les performances du véhicule. Si aucune caractéristique n'a pour l'heure été dévoilée, Autocar croit savoir que des sièges plus confortables devraient être installés. De son côté, le site français Automobile Propre établit un lien direct avec la fiche technique de la DS3 e-tense , sans que l'on puisse réellement confirmer ses informations.Le design de l'automobile devrait quant à lui s'inspirer du concept Cxprience , présenté en 2016. Le C4 Cactus électrique rejoindra ainsi le prochain modèle de cette nouvelle gamme Citroën, inauguré lors du salon de l'automobile de Genève, en mars 2019. Au programme : un véhicule électrique, a affirmé Arnaud Belloni,