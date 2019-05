Citroën dévoile 19_19, une voiture électrique et autonome au design ultra-futuriste

Un fuselage d'avion, une bulle d'hélicoptère

Un salon sur roues

Source : Motor1.

Il y a quelques semaines, Citroën dévoilait son concept électrique Ami One , un biplace électrique dédié aux trajets urbains, au design « audacieux ». Aujourd'hui, le groupe français lève le voile sur, une autre vision de la mobilité urbaine.Avec son nouveau 19_19 Concept,. En proposant une véritable cabine suspendue grâce à ses nouvelles suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives, associées à un pilotage actif, 19_19 Concept dispose d'un aménagement unique en son genre.Le véhicule offre également. Faisant la part belle à l'intelligence artificielle, il est doté d'un Assistant Personnel intégré à la planche de bord, qui prend le contrôle du véhicule dans les phases de conduite autonome et qui promet d'«». Ce dernier va aussi reconnaître le conducteur et ses passagers, et interagir avec ces derniers via un écran sur chaque porte.Evidemment, il s'agit d'un, avec une autonomie annoncée de 800 km ! Un bolide qui dispose d'un système de recharge à induction, lui permettant donc de se recharger à l'arrêt ou en roulant... quand les infrastructures le permettront.Le conceptest également chaussé de roues uniques, mises au point par Goodyear. Des roues surdimensionnées de 30"', d'un diamètre de 930 mm et dotées de pneumatiques 255/30 R30.A bord, le 19_19 Concept se veut «». Chaque place de l'habitacle est ainsi spécifique et offre des expériences différentes, un confort postural différent, selon les envies. De leur côté, les portes autoclaves, s'ouvrent de façon antagoniste, sans pied milieu.Citroën précise que «».De son côté, le conducteur profite d'un affichage des informations de conduite dans son champ de vision, grâce à un système évolué d'affichage tête-haute à travers le pare-brise, comme sur un avion de chasse. Cet affichage à travers le pare-brise aide le conducteur grâce à, lui donnant les informations les plus pertinentes au meilleur endroit.Enfin, point de vue performances,. A l'aide de batteries de 100 kWh, la chaîne de traction à quatre roues motrices combinant deux moteurs (un à l'avant et un à l'arrière) développe un couple de 800 Nm.Ce 19_19 Concept bénéficie aussi d'une recharge ultra-rapide, avec