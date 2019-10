Tokyo Motor Show : Nissan a dévoilé son crossover électrique Ariya Concept

Camille Pinet pour Clubic

Camille Pinet pour Clubic Camille Pinet pour Clubic Camille Pinet pour Clubic Camille Pinet pour Clubic Camille Pinet pour Clubic Camille Pinet pour Clubic Camille Pinet pour Clubic Camille Pinet pour Clubic

Un habitacle minimaliste et numérique

Camille Pinet pour Clubic

Conduite autonomie de niveau 3

Source : communiqué de presse

Nissan accélère le rythme et décide d'ajouter un nouveau véhicule 100 % électrique à son offre automobile : l'Ariya Concept, de son nom, a fait l'objet d'un communiqué de presse dans le cadre de la 46e édition du Tokyo Motor Show. L'occasion de découvrir ceà l'esthétisme soigné, susceptible d'en séduire plus d'un le jour de sa sortie prévu à la fin de l'année 2020, à en croire le site spécialisé l' Argus Long de 4,6 mètres, large de 1,92 mètre et haut de 1,63 mètre, le véhicule, encore présenté sous la forme d'un concept, se dote d'une double motorisation électrique dont la puissance reste encore inconnue. L'exercice 0 à 100 km/h devrait cependant être effectué en moins de cinq secondes, alors que sa batterie lui confère une honorable autonomie de 480 kilomètres.L'intérieur du produit se veut très minimaliste et volontairement numérique : outre l'écran en guise de combiné d'instrumentation, une seconde dalle de 12,3 pouces s'invite entre le conducteur et le passager avant. Des touches tactiles placées sur le tableau de bord permettent aussi de gérer plusieurs fonctionnalités du quatre-roues zéro émission, dont le système de navigation bénéficiera de mises à jour régulières.Le dispositif ProPilot 2 gère quant à lui la conduite automatisée, visiblement de niveau trois au regard des intentions de Nissan. Sur l'autoroute, le véhicule pourra ainsi se gérer de lui-même - sortie de bretelles, dépassement, ou encore déviation.Les clients auront également l'opportunité d'utiliser ProPilot Remote Park via leur smartphone pour garer leur voiture de manière totalement autonome.