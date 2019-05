L'assistant Nissan ProPILOT 2.0 autorise la conduite sans les mains sur autoroute

© Nissan

La course à lacontinue de battre son plein. Cette fois, c'est le constructeur automobilequi vante les mérites de son logiciel de pilote automatique.La société japonaise a en effet annoncé le lancement prochain de son système. Sa principale nouveauté consiste à autoriser le conducteur de la voiture àpendant le trajet. Mais uniquementet pour des situations ne nécessitant. Il s'agit toutefois d'une innovation, dans la mesure où la précédente version du système imposait de garder continuellement les mains sur le volant.Concrètement, ProPILOT 2.0 est donc capable de, en s'associant à son système de navigation. De plus, si le logiciel estime qu'un changement de voie ou qu'un dépassement est nécessaire, il l'indique au conducteur, qui peut alors confirmer la décision en positionnant ses mains sur le volant et en activant un bouton, ou en mettant son clignotant. De même, lorsque la voiture doit quitter l'autoroute, son propriétaire est averti, via des signaux sonores et visuels, et invité à reprendre le contrôle.Dans son communiqué, Nissan clame que ce nouveau système constitue une première mondiale. Une affirmation à tempérer, puisque le constructeur américain Cadillac propose déjà une telle fonctionnalité avec sa technologie Super Cruise. Dans les deux cas, le conducteur peut enlever ses mains du volant, mais cela ne le dispense pas de regarder la route. Car un système de caméras et de capteurs s'assure qu'ilet qu'il est en mesure de reprendre le contrôle à tout moment.Nissan a indiqué que ProPILOT 2.0 serait d'abord ajouté à ses. Les premières livraisons devraient avoir lieu à l'automne prochain.