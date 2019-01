La Nissan Leaf a été la voiture électrique la plus vendue en Europe en 2018

La Norvège, grande sauveuse de la Nissan Leaf

Sur le toit du monde

Si l'année 2018 a été riche en nouveautés et concepts aussi folkloriques les uns que les autres dans le domaine des, ce sont bien les citadines électrifiées qui tirent actuellement le secteur vers le haut. La marque japonaise Nissan, à l'origine de la, tire visiblement profit de son positionnement sur ce juteux créneau.Comme le souligne un communiqué de presse publié par le groupe, la Nissan Leaf détient la palme de la voiture électrique la plus vendue en Europe au cours de l'année 2018. Au total, le modèle de l'entreprise a été écoulé à 40 699 exemplaires au sein du Vieux Continent.Précisons par ailleurs que les Norvégiens ont largement contribué à ces résultats. 12 303 ventes ont été enregistrées dans le pays nordique, soit environ 30 % des chiffres globaux de la Nissan Leaf. La firme du pays du Soleil Levant évoque également le cas du Royaume-Uni, pays dans lequel sa citadine se classe à la première place du classement des électriques. Aucune donnée sur la France n'est en revanche communiquée, mais on sait que la Renault Zoé a été le modèle le plus vendu dans l'Hexagone en 2018 Plus globalement, Nissan présente des chiffres mondiaux intéressants : selon la compagnie, sa Nissan Leaf, depuis sa première génération introduite en 2010, est la voiture électrique la plus commercialisée au monde avec 380 000 unités écoulées. La question étant : combien de temps va mettre Tesla pour rattraper ce record ?La firme californienne monte progressivement en puissance, et semble surtout inarrêtable . A moins que la nouvelle version Nissan Leaf e+ ne lui vole vedette...