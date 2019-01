Tesla : une année record et des résultats encourageants au quatrième trimestre 2018

Model 3, le vaisseau-amiral de Tesla

L'expansion ne fait que commencer

L'année 2018 aura été riche en rebondissements pour le fabricant américain de voitures électriques: entre les problèmes de production de la Model 3 ayant presque contraint Elon Musk de mettre la clé sous la porte etqui lui ont valu son poste de président , le groupe californien a vécu douze mois de folie, rythmés par des dynamiques aussi négatives que positives.Au bout du compte, les résultats sont bel et bien là. La multinationale a en effet publié le bilan de son année 2018 et de son quatrième trimestre dans un communiqué de presse officiel , lequel met en exergueenregistrés par la société. Au niveau de la production déjà, Tesla a en moyenne produitau cours du quatrième trimestre de l'année, pour un volume total de 86 555 automobiles fabriquées.Les livraisons affichent des statistiques tout aussi encourageantes, avec, dont 63 150 Model 3 (+13 % par rapport au troisième trimestre 2018), 13 500 Model S et 14 050 Model X. Autant de données à mettre en perspective avec celles du quatrième trimestre 2017 : 28 425 Model S et X, et 1 542 Model 3 commercialisées, soit un total de 29 967 produits.Le pari d'Elon Musk semble porter ses fruits, puisque dans sa globalité, l'année 2018 enregistre des ventes honorables :, dont 145 846 Model 3 et 99 394 Model S et X. Cela en sachant que les États-Unis ont été l'un des seuls marchés visés par Elon Musk, dont la stratégie d'expansion l'amènera à envoyer ses automobiles électriques en Chine et en Europe dès le mois de février 2019. Pour, à n'en pas douter.