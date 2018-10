Elon Musk a démissionné de son poste de Président de Tesla

Elon Musk désormais mieux encadré par son conseil d'administration

Une plainte pour manipulation de cours engagée à la suite de tweets

paye ses multiples frasques. L'emblématique fondateur dea passé un accord à l'amiable avec la(SEC) et devra s'acquitter d'une amende de 20 millions de dollars, tout comme Tesla qui devra payer la même somme d'argent. Il va également laisser sa place de président dude Tesla et ne pourra plus être réélu durant 3 ans.Le patron de Tesla risquait gros dans cette affaire. Si la SEC était allée au bout de son enquête, il aurait pu être interdit à vie de présider une entreprise cotée, et perdre immédiatement le contrôle du constructeur automobile. Avec cet accord, il reste en poste en tant que PDG et continuera à diriger l'entreprise quotidiennement.La SEC a déclaré suite à cet accord que «». En clair,afin d'assurer à Tesla plus de sérénité dans son développement.Cet arrangement est le résultat d'une poursuite engagée par la SEC envers Tesla suite à une série de tweets publiée par Elon Musk le 7 août dernier. Le PDG y annonçait réfléchir à un retrait de Tesla de la Bourse, un projet finalement abandonné deux semaines plus tard. Le milliardaire américain estimait que sa cotation nuisait à sa capacité de croissance et souhaitait racheter toutes les actions de l'entreprises à 420$ l'unité.Les spéculateurs n'ont pas tardé à réagir à cette annonce surprise et ont attaqué le constructeur automobile, l'accusant d'avoir gonflé artificiellement le prix de l'action. Une loi de 1934 de la SEC interdit à des dirigeants d'entreprise de faire des annonces sur des achats ou ventes d'actifs s'ils n'ont pas les moyens de le faire. Lors de son annonce, Elon Musk n'avait donné aucune garantie à la SEC de pouvoir réaliser son rachat d'actions.