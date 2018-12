Tesla compte livrer jusqu'à 3 000 Model 3 par semaine en Europe, dès février 2019

Plus de cent emplois créés

Comme l'a annoncé le fabricant de voitures électriques, les premiers Européens ayant commandé unedevraient recevoir leur nouveau joujou automobile dans le courant du mois de février 2019. Et pour satisfaire au mieux la clientèle de l'Europe, Elon Musk a prévu de faire livrer jusqu'à 3 000 Model 3 par semaine au sein de nos contrées, comme nous l'apprend Electrek , citant Focus WTV International Car Operators, entreprise spécialisée dans le stockage et l'entreposage portuaire, va ainsi réceptionner l'ensemble de la marchandise sur le site de Haandorpweg, non loin d'Anvers, en Belgique. Une opération qui devrait entraîner la création de, tout en réduisant au maximum possible le temps d'attente des livraisons.