Model 3 : à bord de la "petite" Tesla

Une "petite" Tesla adaptée au marché européen

4694 mm pour une Tesla Model 3

4709 mm pour une BMW Série 3

4726 mm pour une Audi A4

Un gain de place lié à l'absence de moteur thermique et de transmission

La console de bord du futur

L'application Tesla

Le réseau de recharge et sa prise en compte dans le calcul de l'itinéraire

Model 3 "Long Range" : 544km d'autonomie selon le cycle WLTP, vitesse de pointe de 233km/h, de 0 à 100km/h en 4,8 secondes à 53 500€ (Bonus écologique déduit)

(Bonus écologique déduit) Model 3 "Performance" : 530km d'autonomie selon le cycle WLTP, vitesse de pointe de 250km/h, de 0 à 100km/h en 3,7 secondes à 64 300€ (Bonus écologique déduit)

Nous avons eu l'occasion de la découvrir dansde Lyon, mais les premiers essais en France n'auront lieu que début 2019. Nous n'avons donc à ce stade pas la capacité de nous exprimer sur le ressenti au volant ou sur des tests d'autonomie en conditions réelles.Avec la, Tesla vient renforcer sa gamme sur le segment des berlines premium de taille moyenne, à côté des Audi A4, BMW Série 3 ou Mercedes Classe C. Là où la Tesla S se frotte d'avantage à une Porsche Panamera avec un ticket d'entrée autour de 90000€ et où une Tesla X rivalise avec la ribambelle de SUV haut de gamme qui peuplent les rues de nos villes.Le modèle arrive avec des dimensions beaucoup plus adaptéeset à la forte densité d'occupation du sol de ses capitales :On a ainsi entendu certains citadins possesseurs de pré-commande affirmer avoir attendu l'arrivée de cetteavec impatience, n'ayant pas un box ou un garage permettant d'accueillir les Tesla S ou X.Annoncé dès 2016, le modèle n'apporte pas de révolution majeure par rapport à ses grandes sœurs, mais, en tout cas pour moi qui m'asseyait pour la première fois au volant d'un véhicule de la marque.Que l'on aime son look ou pas, l'éco-système mis en place autour du véhicule est très au point et donne vraiment le sentiment que plus aucun argument ne peut venir contredire la promesse du 100 % électrique "Made in Tesla".Selon les versions, les modèles sont équipés(propulsion ou dual-motor) qui transmettent directement l'énergie aux essieux. Il n'y a plus de moteur à l'avant ou à l'arrière du véhicule, et plus de transmission.Par conséquent, la Tesla 3 dispose de: l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, pour une capacité totale de 540 litres. Cette belle performance laisse tout de même encore un peu de marge à notre Kangoo nationale et ses 660 litres.L'espace intérieur n'est pas en reste. Les places avant ont pu être avancées dans l'habitacle pourdestiné aux passagers à l'arrière. Les rangements, au centre de l'habitacle, sont également beaucoup plus volumineux que dans un véhicule thermique grâce à l'absence de transmission.Forcément, c'est LA grosse différence avec toutes les voitures qu'on a pu connaître jusque-là, et c'est celle qui présage les futurs trajets à bord de voitures autonomes.Oubliez les cadrans placés derrière le volant pour permettre au conducteur d'assurer son rôle. Désormais, tout se passe suret divisé en deux parties : la partie gauche de l'écran indique les informations liées au comportement et au statut du véhicule, la partie droite fait état du système de navigation et de la gestion des applications.Pour les générations biberonnées aux "apps", le système d'applications Tesla est très intuitif et bourré de bonnes pratiques ergonomiques.Les commandes au volant, par exemple, sont génériques et peuvent êtrepour piloter différentes fonctionnalités du véhicule, dont certaines n'existent peut-être pas encore aujourd'hui . À noter qu'un compte Spotify premium est intégré d'office et que Tesla facture l'abonnement Internet une centaine d'euros par an depuis juillet dernier.La Model 3 est la première Tesla quiet qui permet de gérer son véhicule à partir de son smartphone : vous pouvez ainsi démarrer le véhicule, activer la climatisation ou le chauffage quelques minutes avant de l'utiliser, contrôler le niveau de la batterie, le faire avancer ou reculer de quelques pas pour garer la Model 3 dans des lieux exigus. Tout cela à distance bien sûr.Depuis ses débuts, Tesla maille le globe depour parer aux limites d'autonomie de ses véhicules sur les trajets longue distance. Comptezpour la version "Mid-Range" etpour la version "".Difficile aujourd'hui d'en faire un argument d'objection à l'achat d'une Tesla : avec, bientôt 100, on peut récupérer 210 km d'autonomie sur le modèle Mid Range et 270 km d'autonomie sur le modèleen seulement 30 minutes, le temps d'une pause recommandée sur l'autoroute.De nombreux autres points de recharge sont disponibles, sans permettre la charge accélérée des Superchargeurs , dans des hôtels, restaurants ou stations services.Tesla communique largement surde ses véhicules et sur son redoutable éco-système, et ouvrira prochainement son configurateur en France. Nous avons communiqué sur les prix de la Model 3 annoncés par Tesla dernièrement : En France comme aux US, les 1ers véhicules disponibles seront les véhicules haut de gamme :En analysant la grille des tarifs Tesla aux US et en France, on peut imaginer que le modèle le moins cher, le mid-range sera disponible à un prix d'environ 50 000€ (déduction faites du bonus écologique de 6000€), puisque le prix des Model 3 Long Range et Performance (Bonus écologique déduit) sont 10% plus élevés que les prix US (hors taxe et hors prime).Dans un prochain article, nous nous poserons la question du coût de revient de la "petite" Tesla face à ses rivales thermiques, afin d'y voir plus clair quant à l'intérêt économique de la Model 3.