Tesla Model 3 : on connait son prix français et sa date de sortie !

Deux versions proposées

Model 3 « Long Range » : 544 km d'autonomie selon le cycle WLTP, vitesse de pointe de 233 km/h, de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes à 53 500 € (bonus écologique déduit)

(bonus écologique déduit) Model 3 « Performance » : 530 km d'autonomie selon le cycle WLTP, vitesse de pointe de 250 km/h, de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes à 64 300 € (bonus écologique déduit)

Une offre d'options variée

Mi-novembre, la compagnie californienneactuellement dirigée par annonçait son futur déploiement en France , dans les premiers mois de l'année 2019. Quelques semaines plus tard, la Model 3 bénéficiait d'une tournée tricolore aux quatre coins de l'Hexagone, dans l'optique de présenter le produit à de potentiels clients. Mais une question demeurait encore en suspens : combien coûtera le véhicule électrique du groupe ?Une question à laquelle Tesla vient de répondre : la grille tarifaire française et les différentes options de la Model 3 ont en effet été révélées, nous donnant une idée précise de la somme à débourser. En premier lieu, sachez queconstituent l'offre mise en place, selon le site officiel Desde 18 pouces ont été installées sur la premières version, alors que des jantes sportives de 19 pouces sont disponibles en échange d'un billet de 1 600 €. La Model 3 « Performance » arbore quant à elle des, directement inclues dans l'offre. Les deux modèles disposent également des mêmes équipements et capteurs que les Tesla Model S et X.Pour séduire le public, la firme d'outre-Atlantique a décliné ses produits en: Noir Uni (de série), Gris Nuit Métallisé (+ 1 600 €), Bleu Outremer Métallisé (+ 1 600 €), Blanc Nacré Multicouches (+ 2 100 €) et Rouge Multicouches (+ 2 600 €), comme le détaille le communiqué relayé par Electrek Enfin,propulsées par le système de pilotage automatique auront elles aussi un coût : prévoyezsupplémentaires.