Tesla Model 3 : le calendrier de sa tournée française

Tesla Model 3 : où et quand la découvrir ?

Le calendrier de la tournée !

19 novembre au 3 décembre 2018 : Lyon , du lundi au samedi, de 10h à 18h

, du lundi au samedi, de 10h à 18h 1er au 15 décembre 2018 : Vélizy , du lundi au samedi, de 10h à 21h

, du lundi au samedi, de 10h à 21h 5 au 12 décembre 2018 : Chambourcy , du lundi au samedi, de 10h à 21h

, du lundi au samedi, de 10h à 21h 8 au 15 décembre 2018 : Aix-en-Provence , du lundi au samedi, de 9h à 19h

, du lundi au samedi, de 9h à 19h 8 au 22 décembre 2018 : Bordeaux (Mérignac), du lundi au samedi, de 10h à 19h

(Mérignac), du lundi au samedi, de 10h à 19h 13 au 31 décembre 2018 : Le Chesnay (Parly 2), du lundi au samedi, de 10h à 21h

(Parly 2), du lundi au samedi, de 10h à 21h 17 au 22 décembre 2018 : Cagnes-sur-Mer , du lundi au samedi, de 10h à 21h

, du lundi au samedi, de 10h à 21h 22 au 31 décembre 2018 : Nantes (Saint-Herblain), du lundi au samedi, de 10h à 19h

Rares ont été les occasions pour les Français d'admirer de près le design et les fonctionnalités de la Tesla Model 3. Présente au Mondial de l'Automobile 2018 , organisé du 4 au 14 octobre dernier à Paris, la voiture électrique de l'entreprise américaine n'en demeurait pas moins discrète sur notre territoire. Et à quelques mois de son lancement dans nos contrées (2019), Tesla n'hésite pas à nous mettre l'eau à la bouche.Le fabricant californien s'est ainsi lancé dans une tournée nationale dont le coup d'envoi a été donné le 14 novembre 2018, à Paris.Jusqu'au 29 novembre (du lundi au samedi de 10h à 20h, et le jeudi de 10h à 21h), les Franciliens auront l'opportunité de découvrir IRL () le bolide de la firme d'outre-Atlantique. D'autres modèles feront l'objet d'une exposition aux quatre coins de l'Hexagone. L'occasion pour la communauté et le grand public de rencontrer en chair et en os le vaisseau impérial de Tesla.Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter la page officielle du calendrier.