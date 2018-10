Tesla lance son mode de "navigation sur pilote automatique"

Vous devrez approuver les suggestions de votre véhicule

Tesla Autopilot Drive on Navigation going to wide release in North America tonight — Elon Musk (@elonmusk) 27 octobre 2018



souffle le chaud et le froid dans l'actualité. Des bénéfices -suffisamment rares pour être soulignés- au troisième trimestre 2018, des démêlés avec le FBI, le lancement imminent de la production d'un nouveau modèle... la société du fantasque et imprévisiblesait faire parler d'elle, il faut bien le reconnaître. Et il y a quelques jours, nous avons appris qu'une nouvelle fonctionnalité était en cours de déploiement aux États-Unis sur les véhicules Tesla. Désormais,permettra aux conducteurs de, pour plus de sécurité. Mais à terme, Tesla va aller plus loin, bien plus loin.Comme souvent, Elon Musk ne s'est pas gêné en annonçant la nouvelle sur Twitter, en faisant écho au communiqué de presse transmis par Tesla. La société qui siège à Palo Alto, résidence attitrée de Mark Zuckerberg et Larry Page, a présenté la nouvelle fonctionnalité de son pilote automatique amélioré. Celui-ci va demander aux conducteurs de confirmer les différentes modifications de voie. Cette mesure vient renforcer l'impression dedu propriétaire sur son véhicule, mais aussi le degré desur les axes à grande vitesse, et notamment lorsqu'ils comportent des sorties d'autoroute ou des bretelles. En pratique, à l'approche d'une sortie, Navigate on Autopolit suggérera les changements de voie, de façon à positionner au mieux votre véhicule.Dans la stratégie de Tesla, il ne s'agit pourtant que d'une étape. En effet, l'objectif du constructeur est tout simplement de, dans le futur,, et que le véhicule puisse agir seul. Mais cela ne pourra être possible que lorsque la réglementation l'autorisera. La conduite 100% autonome ne devrait pas entrer dans les mœurs avec quelques bonnes années.Quoi qu'il en soit, le pilote automatique Tesla, lancé en 2015, a pour l'instant fait son œuvre puisqu'il totalise plus d'un milliard de kilomètres de données de conduite réelles.